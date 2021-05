'Transfervrije Depay is absoluut van toegevoegde waarde voor Barcelona'

Bovendien zal het hoog aangeschreven talent Ansu Fati in de zomerstop weer aansluiten na een blessure. Is er dan wel plek voor Depay, die transfervrij de overstap zal maken? Gaat hij Barcelona beter maken?

Dat Memphis Depay naar Barcelona vertrekt, staat zo ongeveer vast. De geruchten over een overgang gaan sinds de aanstelling van Ronald Koeman als trainer van de Catalanen rond. Maar doet Depay er wel goed aan in het Camp Nou te tekenen?

"Het is natuurlijk eigenlijk een krankzinnige situatie", vat Jeroen Stekelenburg het treffend samen. "Het is idioot dat je 5 of 6 miljoen euro moet gaan betalen voor een speler die je zelf hebt opgeleid en transfervrij de deur uit is gelopen."

Tot zover Depay en Barcelona, over naar een andere Nederlandse spits die deze zomer transfervrij naar een andere club overstapt en om wie eveneens veel te doen is: Brian Brobbey.

"Dan ga je honderd procent zeker je wedstrijden spelen en is het aan jou, hoe je dat invult. Dat hij daar iets kan betekenen geloof ik wel, ja", vervolgt Van Hooijdonk. "Ik denk dat het voor Memphis heel erg goed is als hij er daar tussen gaat lopen, met betere spelers gaat voetballen dan hij ooit heeft gedaan."

Stekelenburg: "Maar wat ik ook opmerkelijk vind is dat Ten Hag hier zo openlijk over praat. Dat betekent toch wel dat ze er heel serieus mee bezig zijn. En vanuit Brobbeys perspectief... De trainer die Brobbey gehaald heeft gaat weg, net als de technisch directeur. Het zou zomaar kunnen gebeuren."

Ook de wonderbaarlijke promotie van Go Ahead Eagles kwam langs. En uiteraard de vaste rubrieken in Studio Voetbal: Eindsignaal (over Leo Halle), Korte Corner (over De Graafschap) en Eredivisiespeelronde in vogelvlucht: