Heeft de bitcoin nog toekomst, na beslissing van de machtige Musk?

En die fluctuatie is nu erg zichtbaar, ziet ook ING-econoom en cryptodeskundige Teunis Brosens. Mensen met een grote naam en een achterban, kunnen daarin van grote invloed zijn. "Velen denken: als Elon Musk het zegt, dan zal het wel zo zijn. Als er íemand is die een munt kan beïnvloeden, dan is het Musk wel."

"Het zegt dat de bitcoin op dit moment vooral een speculatieobject is en geen betaalmiddel", zegt econoom Mathijs Bouman. "De bitcoin mist veel eigenschappen van een betaalmiddel. De belangrijkste: het is niet waardevast. Het is heel lastig om met de bitcoin te betalen, omdat-ie zo fluctueert."

Brosens noemt het 'flipflop-gedrag' van Musk. "Ik vind het vermoeiend. De schade aan het milieu die de Bitcoin aan kan richten, is helemaal geen nieuws. Dat weten we allemaal al jaren." Brosens sluit daarom ook niet uit dat Musk de markt doelbewust manipuleert. "Wat hij nu doet, zijn wel precies de streken die je uithaalt als je de koers wilt manipuleren."

Croissantje van een bitcoin?

De forse koersdaling van de bitcoin, en daarmee ook van veel andere digitale munten, baart Brosens niet veel zorgen. "De aandelenmarkten staan nog op recordhoogte, de rentes zijn laag. Veel mensen vragen op dit moment: waar kan ik geld verdienen met m'n spaargeld? Dan komt toch de cryptomarkt in beeld. Dat is vandaag en morgen ook nog steeds."

Maar gaan we er ook ooit producten mee kopen? "Je kunt je best een wereld voorstellen waar met een andere munt wordt betaald", zegt econoom Bouman. De rol van overheden wordt wel cruciaal, denkt hij. "Dan kan het gereguleerd worden en dan wordt het een 'normaal' en stabiel betaalmiddel."

Michaël van de Poppe, een fervent cryptohandelaar, heeft nog genoeg vertrouwen in de huidige cryptomunten op dit moment. "We zitten nu in de fase waarin iedereen wil investeren en de meesten nog niet begrijpen wat crypto daadwerkelijk is. Het 'echte' gebruik komt later. Crypto is de toekomst. Ik denk dat we over vijf jaar een crossaintje ervan kunnen kopen."