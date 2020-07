PSV'ers maken kennis met Schmidt: 'Laat naar huis, maar dat is geen ramp'

De tweede week van het tijdperk-Schmidt begon dan ook met de gevreesde shuttle run test. "Er wordt wel hard getraind", zegt Sam Lammers. "We hebben loopjes gedaan, maar verder trainen we vooral veel met de bal."

Daarbij is het nieuw dat er vooralsnog twee keer per dag wordt getraind. "We gaan heel laat naar huis", vindt Gakpo. "Maar dat is geen ramp. Het is wel leuk, want dan kan je vaker trainen."

Andere ideeën

Gakpo en Lammers kregen nog niet de kans om uitgebreid met Schmidt te spreken. "Mijn Duits is niet goed, dat gaan we niet eens proberen", lacht Lammers. "De trainer is ook nog een beetje op de achtergrond, maar hij maakt op mij een goede, rustige indruk."

Over de verandering in speelstijl die met de komst van Schmidt bewerkstelligd moet worden, is al veel gezegd. De oud-trainer van RB Salzburg en Bayer Leverkusen staat voor een meer aanvallende strijdwijze dan PSV de laatste jaren gewend was.

"We moeten bij balverlies direct omschakelen. Voor de rest zullen jullie het wel zien in de wedstrijden", zegt Gakpo over de ideeën van Schmidt. "Of ik er niet te veel over mag zeggen? Jawel, maar dat hoeft niet toch?"