Dortmund verpest afscheid trainer Nagelsmann en pakt Duitse beker

Voor rust strafte Dortmund fouten van Leipzig genadeloos af. Na balverlies van Kevin Kampl op het middenveld werd Sancho in stelling gebracht. De Engelsman kreeg ruimte om uit te halen en passeerde doelman Péter Gulácsi.

De nederlaag was een hard gelag voor Julian Nagelsmann, die had gehoopt na twee jaar met een prijs afscheid te nemen van Leipzig. De 33-jarige oefenmeester staat komend seizoen aan het roer bij Bayern München .

Borussia Dortmund heeft voor de vijfde keer in de clubhistorie beslag gelegd op de DFB-Pokal. RB Leipzig betaalde in Berlijn de tol voor een zwakke eerste helft en werd met 4-1 verslagen.

Sancho kreeg het pal voor het rustsignaal nogmaals op zijn heupen en schoot op aangeven van Marco Reus raak. Volgens de assistent-scheidsrechter stond Reus buitenspel, maar de VAR corrigeerde die beslissing.

Leipzig, in 2019 ook verliezend bekerfinalist, toonde in de tweede helft een ander gezicht. Invallers Christopher Nkunku (lat) en Yussuf Poulsen (naast) kregen al snel kansen om het duel nieuw leven in te blazen, maar het zat niet mee.