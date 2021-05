Schoonspringster Van Duijn teleurstellend zesde bij torenfinale EK

Schoonspringster Celine van Duijn is op de EK in Boedapest als zesde geëindigd in de torenfinale. De Europees kampioene van 2018 plaatste zich eerder op de dag nog als tweede voor de finale. De Rus Anna Konanychina pakte de Europese titel.

De 28-jarige Van Duijn overtrof haar score uit de kwalificatie, maar ook haar concurrentes bleken het beste voor de finale te hebben bewaard. Konanychina excelleerde; haar laatste twee sprongen leverden 82,50 en 86,40 punten op.

Goede wedstrijd

Bondscoach Edwin Jongejans vond dat Van Duijn een goede wedstrijd had gesprongen. "De concurrentie wist vooral met de zwaardere sprongen beter te scoren dan in de voorronde. Alleen over de laatste sprong van Celine was ik niet tevreden. De rest was zowel in de voorronde als finale heel constant."

Jongejans zag het EK als een goede generale voor de Olympische Spelen. "Daarvoor moeten we nog wel aan een paar puntjes werken. Al met al geeft haar stabiliteit in de afgelopen drie wedstrijden veel vertrouwen."

Guurtje Praasterink eindigde bij haar debuut als veertiende. Ze kwam ruim twee punten tekort om de finale te halen.

Tiende plaats

Op de driemeterplank eindigden Pascal Faatz en Bram Meulendijks bij het synchroonspringen als tiende.