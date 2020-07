Real Madrid-aanvaller Mariano test week voor CL-kraker positief op corona

Real Madrid-aanvaller Mariano Diaz is positief getest op het coronavirus. Dat maakte de Spaanse landskampioen dinsdag bekend.

De besmetting kwam aan het licht nadat de spelers van Real maandag allemaal waren getest. De 26-jarige Diaz, in Madrid vooral bankzitter, verkeert volgens de club "in perfecte gezondheid" en zit in thuisisolatie.

Hervatting Champions League

Of de positieve test van Diaz gevolgen heeft voor zijn deelname aan de Champions League-kraker tegen Manchester City is niet bekend.

Real hervat het miljardenbal volgende week vrijdag in Manchester met de return in de achtste finales en moet dan een 2-1 achterstand zien weg te werken.

Door een stijging van het aantal coronagevallen in Spanje, moeten Britse toeristen na terugkomst uit Spanje twee weken in thuisquarantaine. De Britse regering raadt reizen naar Spanje af.