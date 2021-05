Israël mobiliseert 9000 extra reservisten, opnieuw botsingen in steden

Vanuit Gaza worden nog steeds raketten afgevuurd op doelen in Israël. Volgens het Israëlische leger heeft Hamas in enkele dagen tijd 1750 projectielen afgevuurd. De meeste zijn onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer .

De Israëlische minister van Defensie heeft de mobilisatie van 9000 extra reservisten goedgekeurd vanwege de gevechten met Hamas. Een legerwoordvoerder meldt dat de troepen zich verzamelen aan de grens met Gaza, waar Hamas aan de macht is, en waarschuwt voor een grondoffensief.

Persbureau Reuters meldt op gezag van de minister van Volksgezondheid van Gaza dat sinds het begin van de Israëlische luchtaanvallen in totaal zeker 87 mensen zijn gedood, onder wie achttien kinderen. In Israël zijn volgens het leger zeker zeven mensen om het leven gekomen, schrijft AP.

De Verenigde Staten hebben bezwaar gemaakt tegen een bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om morgen te praten over het toenemende geweld. Het verzoek van China, Noorwegen en Tunesië is contraproductief, stelt een Amerikaanse diplomaat.

In meerdere steden in Israël en op de Westelijke Jordaanoever zijn Arabische en Joodse Israëliërs met elkaar slaags geraakt. De Israëlische premier Netanyahu noemt dat onacceptabel. "Niets rechtvaardigt het lynchen van Arabieren door Joden of het lynchen van Joden door Arabieren."