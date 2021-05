Israël bestookt doelen Gaza met tanks en artillerie, raketten afgevuurd vanuit Libanon

Ook vanuit Gaza worden nog steeds raketten afgevuurd op doelen in Israël. Volgens het Israëlische leger heeft Hamas in enkele dagen tijd 1750 projectielen afgevuurd. De meeste zijn onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer .

Eerder vanavond werden drie projectielen vanuit Libanon op Israël afgevuurd. Volgens Israël belandden ze in zee en hebben ze geen schade aangericht. Het is niet duidelijk wie ze heeft afgeschoten.

Volgens bronnen van AP en Al Jazeera vluchten Palestijnse families uit hun huis in het noorden van de Gazastrook en het oosten van Gaza-Stad. Een groep van 200 mensen zou naar een school zijn gevlucht die is gebouwd is door de Verenigde Naties.

Israëlische tanks en artillerie vuren vanuit Israël op doelen in de Gazastrook, zeggen journalisten van persbureau AP en de zender Al Jazeera. Dat is een escalatie van de gevechtshandelingen: de afgelopen dagen waren het vooral Israëlische vliegtuigen die gebouwen aanvielen.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid van Gaza zijn sinds het begin van de Israëlische luchtaanvallen in totaal zeker 103 mensen zijn gedood, onder wie 27 kinderen. In Israël zijn volgens het leger zeker zeven mensen om het leven gekomen, schrijft persbureau AP.

De Verenigde Staten hebben bezwaar gemaakt tegen een bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om morgen te praten over het toenemende geweld. Het verzoek van China, Noorwegen en Tunesië is contraproductief, stelt een Amerikaanse diplomaat.

'Onacceptabel'

In meerdere steden in Israël en op de Westelijke Jordaanoever zijn Arabische en Joodse Israëliërs met elkaar slaags geraakt. De Israëlische premier Netanyahu noemt dat onacceptabel. "Niets rechtvaardigt het lynchen van Arabieren door Joden of het lynchen van Joden door Arabieren."

Het geweld in die steden is aan het escaleren, ziet NOS-correspondent Ties Brock. Onder meer in Tel Aviv werd al gevochten en nu gaan Joodse en Arabische Israëliërs ook in andere plaatsen de strijd met elkaar aan. Dat is volgens hem een nieuwe stap in het conflict. "Het einde lijkt nog niet in zicht."