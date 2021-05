Hockeysters Den Bosch zetten in Amsterdam eerste stap naar nieuwe landstitel

De hockeysters van Den Bosch hebben het eerste duel in de play-offs om de landstitel gewonnen. De 19-voudig kampioen was in Amstelveen met 1-0 te sterk voor titelverdediger Amsterdam.

De thuisploeg startte sterk en creëerde een paar kansen, maar langzaam nam Den Bosch het heft in handen. Frederique Matla had al twee strafcorners gemist, voordat ze met een mooie veldgoal (harde backhand) de score opende.

De twee onderlinge confrontaties in de competitie waren al in 1-0 geëindigd (beide ploegen wonnen een keer) en ook nu bleek scoren moeilijk. Amsterdam drong nog wel aan, maar de verdediging van Den Bosch had de zaakjes uitstekend op orde.

Twintigste titel

De hockeysters van Den Bosch kunnen de twintigste titel in de clubhistorie pakken. In het seizoen 2018-2019 ging de titel naar Amsterdam, vorig seizoen was er door de uitbraak van het coronavirus geen kampioen. Sinds het seizoen 1997-1998 greep Den Bosch slechts drie keer naast de landstitel, die ook in 2008-2009 en 2012-2013 naar Amsterdam ging.

De tweede wedstrijd in de serie is zaterdag. Deze is vanaf 12.00 uur live te zien op NOS.nl.