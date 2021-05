United-fans doen weer uiterste best om clash met Liverpool te doen schrappen

De wedstrijd tussen aartsrivalen Manchester United en Liverpool stond eigenlijk voor 2 mei op de rol. Maar protesterende United-fans rondom en ín Old Trafford waren die dag, in de nasleep van het Super League-debacle, vastbesloten aan te tonen dat hun mening niet straffeloos genegeerd kon worden en zorgden ervoor dat het duel werd uitgesteld.

Het is nog maar de vraag of Manchester United-Liverpool, aftrap 21.15 uur, doorgang kan vinden. Supporters van de thuisclub hebben zich verzameld rondom het stadion en dreigen dat - wederom - te bestormen.

Het ultieme einddoel van de protesten: het vertrek van de Amerikaanse eigenaren. Die onttrokken sinds ze de club in 2003 overnamen honderden miljoenen aan de clubkas, terwijl de club links en rechts werd ingehaald door concurrenten. En als klap op de vuurpijl besloot de familie Glazer de club in te schrijven voor de Super League.

'Glazers Out!'

Maar de Glazers blijven - voorlopig - zitten waar ze zitten en dus was het donderdag weer raak.

De spelersbus van Liverpool stuitte op weg naar het stadion op een blokkade van Manchester United-fans, die de banden van de bus lieten leeglopen. Na tussenkomst van de politie kon de weg worden vervolgd. Het is overigens onduidelijk of de Liverpool-spelers ook daadwerkelijk in de bus zaten.