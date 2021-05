Protesterende United-fans zien ploeg verliezen van aartsrivaal Liverpool (2-4)

Het was even de vraag of Manchester United-Liverpool wel doorgang kon vinden, of dat de Engelse topper - wederom - moest worden uitgesteld. Maar ondanks nieuwe protesten van supporters van de thuisclub, die dreigden opnieuw het stadion te bestormen, werd de wedstrijd gespeeld.

Met Liverpool als winnaar. Manchester United kwam via Bruno Fernandes snel op een 1-0 voorsprong, maar via goals van Diogo Jota en Roberto Firmino (twee keer) bogen de bezoekers de wedstrijd om (1-3). Marcus Rashford zorgde halverwege de tweede helft voor 2-3, maar het laatste woord was aan Mohamed Salah: 2-4.

Vijfde plaats

Liverpool klimt door de zege naar de vijfde plaats met 60 punten. Dat zijn er vier minder dan nummer 4 Chelsea, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld. Leicester City staat derde met 66 punten. Liverpool moet nog drie wedstrijden spelen en Chelsea en Leicester twee. De eerste vier clubs uit de Premier League plaatsen zich voor de Champions League van volgend seizoen.