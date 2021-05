Druk, maar ook gewoon gezellig op zonnige Hemelvaartsdag

Nederland is er massaal op uit getrokken, deze zonnige Hemelvaartsdag. Maar dat leidde vrijwel nergens tot te grote drukte of problemen.

Wel waren er voor zover bekend twee plekken waar de gemeente ingreep. In de loop van de middag riep Eindhoven op om niet meer naar de binnenstad te komen omdat het er "erg druk" was, meldt Omroep Brabant. Ook in de bossen bij Lage Vuursche was het te druk. "Kies dus een andere plek om te recreëren", liet de gemeente Baarn weten aan RTV Utrecht.

Het overheersende beeld is dat het vooral gezellig was. In de winkelstraten hoefde je niet over de hoofden te lopen. Het Amsterdamse Vondelpark (en alle andere stadsparken) bleven gewoon open.

Groningen

De druktekaart van de gemeente Groningen veranderde voortdurend van kleur, maar rood (te druk) was niet vaak te zien. De wachttijd voor het terras bij een café op de Grote Markt liep vanmiddag op tot drie kwartier.

In de Herestraat, de belangrijkste winkelstraat van Groningen, was het beeld niet anders. "We moeten af en toe ingrijpen als bij bepaalde populaire winkels de rijen te lang worden", zei een woordvoerder tegen RTV Noord. "Maar verder is het gewoon gezellig."