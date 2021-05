Emmen vermijdt directe degradatie na zege op Heerenveen (3-1)

In de eerste helft ging de bal op de stip na een trap van Heerenveen-verdediger Ibrahim Dresevic in het gelaat van Michael de Leeuw. Na rust belandde een schot van Caner Cavlan op de arm van Jan Paul van Hecke. Peruviaan Peña wist wel raad met de geboden buitenkansjes.

Hoe dan ook, Emmen hervatte na twee dikke nederlagen tegen Ajax en FC Groningen (twee keer 4-0) zijn knappe serie die het sinds eind februari had ingezet. Sergio Peña benutte, na ingrijpen van de VAR, tegen Heerenveen twee penalty's en was ook verantwoordelijk voor de 3-0.

FC Emmen is er door een 3-1 zege op sc Heerenveen in geslaagd om directe degradatie uit de eredivisie te vermijden. Komende zondag kunnen de Drenten zich op de laatste speeldag zelfs helemaal veilig spelen.

Emmen had de score verder op kunnen voeren na de 2-0, maar met name De Leeuw faalde in de afwerking. Hij trof onder meer de onderkant van de lat. De 3-0 viel in de slotfase dan toch. Peña knalde uit een corner via de voet van ploeggenoot Nikolai Laursen raak. Benjamin Nygren maakte de eretreffer.

Syb van Ottele kreeg in blessuretijd, na een charge op Marko Kolar, rood, waardoor Heerenveen de wedstrijd met negen man eindigde. Voor de gefrustreerde Friezen, die nog een kansje maakten op de play-offs, is het seizoen klaar.

"We komen van heel ver, zijn blij met waar we nu staan, maar we blijven vechten. Ook op de laatste speeldag. We hebben het niet meer in eigen hand. Als we toch nacompetitie moeten spelen, dan is dat maar zo", aldus Emmen-trainer Dick Lukkien na afloop.