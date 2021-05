Geen Champions League voor AZ na remise tegen Robbens Groningen

"Het was niet overtuigend genoeg om aanspraak te maken op de winst", baalde AZ-trainer Pascal Jansen. "We komen van ver, dan is het extra zuur dat vandaag het doek valt doordat je hier gelijk speelt."

AZ kreeg in het eerste kwartier een grote kans om op voorsprong te komen, maar een vrije trap van Teun Koopmeiners ketste via de paal en lat het doel weer uit. Daarna lukte het ook Bruno Martins Indi niet de bal over de lijn te krijgen.

Arjen Robben, grote uitblinker van de noorderlingen in Emmen, begon om die reden op de bank. Alleen de laatste tien minuten verscheen de oud-international nog even binnen de lijnen, van wie gehoopt wordt dat hij tegen clubs als Feyenoord en FC Utrecht op zijn oude dag het verschil nog kan maken.

Groningen werd vervolgens wat sterker, met een gevaarlijke vrije trap van Ramon Pascal Lundqvist die rakelings naast ging.

In de tweede helft was er een goede kans voor Ahmed El Messaoudi en haalde Jonas Svensson nog een bal van de lijn. Nadat Robben het veld had betreden, drong AZ nog even aan.

De achterstand van AZ op PSV bedraagt nu drie punten en tien goals in de race om plek twee en een ticket voor de voorronde van de Champions League. "Nu hebben we zelf iets gemorst en dan is het ook klaar", concludeerde Jansen.