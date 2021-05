Ajax wil Brobbey terughalen: 'Ik weet dat Overmars daarmee bezig is'

Ajax onderzoekt of het Brian Bobbey alweer kan terugkopen van RB Leipzig. De 19-jarige spits zette in maart zijn handtekening onder een lucratief vierjarig contract bij de Duitse club. Hij verlaat Ajax deze zomer transfervrij, nadat onderhandelingen over een contractverlenging in Amsterdam op niets uitliepen.

Brobbey vertelde twee maanden geleden dat hij vanwege trainer Julian Nagelsmann voor Leipzig heeft gekozen. Die vertrekt echter naar Bayern München. Ook technisch directeur Markus Krösche neemt aan het einde van het seizoen afscheid bij RB Leipzig.

'Overmars daarmee bezig'

"Ik weet dat Overmars daarmee bezig is", zei Ten Hag donderdagmiddag over het terughalen van Brobbey. "Maar ik weet echt niet of het mogelijk is om hem terug te kopen."

"Ik weet ook nog niet hoe Brobbey daar precies in staat. Hij is daar zelf nog niet heel uitgesproken over geweest. Maar dat snap ik ook wel. Hij heeft daar nog niet eens een wedstrijd gespeeld."

Brobbey maakte dit seizoen zijn debuut in het eerste van Ajax. In elf competitiewedstrijden maakte hij drie doelpunten. Ook in de Europa League scoorde Brobbey drie keer, waaronder de winnende treffer in de uitwedstrijd tegen Lille.