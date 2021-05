Zwitser Mäder zegeviert in bergrit Giro, Hongaar Valter pakt het roze

De zesde etappe in de Giro d'Italia is een prooi geworden voor Gino Mäder van Bahrain Victorious. De Zwitser was de beste in de bergrit over 160 kilometer van Grotte di Frasassi naar Ascoli Piceno. De Hongaar Attila Valter pakte het roze.

Mäder liet op de slotklim zijn medevluchters Bauke Mollema en Dario Cataldo achter en kwam solo over de streep. Mollema en Cataldo werden in het slot nog ingelopen door het uitgedunde peloton.

Veel renners wilden in de vlucht van de dag zitten, maar na meerdere demarrages lukte het uiteindelijk een groep van zes zich los te maken van het peloton: Gino Mäder, Simon Guglielmi, Dario Cataldo, Simone Ravanelli, Matej Mohoric en Jimmy Janssens.

Ook Bauke Mollema en Geoffrey Bouchard wilden meezitten en gingen in de achtervolging. De 34-jarige Nederlander van Trek-Segafredo reed samen met de Fransman lang een halve minuut achter de groep vluchters, maar kon na een flinke inspanning toch nog aansluiten.