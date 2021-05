Degradatie komt hard aan bij ADO: 'Klote, teleurstellend, droevig'

Zijn trainer Ruud Brood zegt er zwaar doorheen te zitten. "Dan moet je je eigen emoties in toom houden", vertelt de trainer, die eind 2020 werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Aleksandar Rankovic. "Je ziet spelers, stafleden... Het doek is definitief gevallen. De klap komt hard binnen."

"Het is klote, teleurstellend, droevig. Alles eigenlijk." In enkele woorden omschrijft Gianni Zuiverloon het gevoel en de sfeer in de kleedkamer bij ADO Den Haag. De ploeg degradeert na dertien seizoenen uit de eredivisie, na een 4-1 thuisnederlaag tegen Willem II.

Zuiverloon: "We hoorden een geluidje en dachten dat het een fluitsignaal was. De grensrechter stond met zijn vlag omhoog. Volgens mij wordt er normaal gesproken geen vlag omhoog gedaan. Dat was voor ons heel verwarrend. De spits van Willem II zei: 'Jullie worden benadeeld.'"

Tegen Willem II, voor vandaag een van de concurrenten in de degradatiestrijd, zat weinig mee voor ADO. Een cruciaal moment was de 2-0, waarbij de ADO-verdedigers vanwege het vlagsignaal van de grensrechter stopten met lopen en Willem II-spits Vangelis Pavlidis vogelvrij binnenliep.

Ik kan me niet voorstellen hoe zwaar dit is voor de achterban.

Vervolgens kreeg ADO een uitgelezen kans op de aansluitingstreffer, maar Abdenasser El Khayati miste een strafschop. "Ik besef het nog niet helemaal", vertelt de teleurgestelde middenvelder, die in de winterstop terugkeerde bij ADO. "Het is de eerste degradatie in m'n carrière, het is mijn club. Ik moet dit nog verwerken."

"Je was dood en begraven, tien dagen geleden. Dan pak je zes punten en ben je weer helemaal terug. Als je dan twee keer wint, speel je jezelf misschien wel veilig. Dat maakt het extra zuur", vervolgt de middenvelder. "Ik kan me niet voorstellen hoe zwaar dit is voor de achterban, die er zo lang niet bij is geweest en nu ook weer niet."

Zuiverloon: "Al met al een verschrikkelijke dag."