Zahavi scoort voor zijn gezin: 'Gaat al stuk beter met mijn vrouw en kinderen'

Eran Zahavi is blij dat hij donderdagmiddag zijn vrouw en kinderen een moment van geluk kon bezorgen met zijn 4-0 voor PSV tegen PEC Zwolle. "Het was zo belangrijk om voor hen te scoren", zei de Israëliër.

De voetballer is blij met alle steun die hij en zijn gezin, dat afgelopen zondag in Amsterdam slachtoffer werd van een gewapende woningoverval, hebben ontvangen. "Het heeft tijd nodig voordat we dit hebben verwerkt, vooral voor mijn kinderen. Maar mijn vrouw is sterk", aldus Zahavi.

"PSV heeft ons deze week in alle details gesteund, zoals de beveiliging van ons huis. Ik ben de club daar heel erg dankbaar voor."

Zahavi ging nog even terug naar het moment toen hij thuiskwam in Amsterdam, nadat hij door voormalig PSV-teammanager Mart van den Heuvel halsoverkop vanuit Tilburg, waar PSV de uitwedstrijd tegen Willem II speelde, naar huis was gebracht.

Niet terug naar huis

"Toen ik mijn vrouw voor het eerst omhelsde, zei ze dat ze heel graag naar huis wilde, maar zoiets zeg je vanuit emotie. De dingen die zijn gebeurd, mogen niet van invloed zijn op onze beslissingen. We hebben het laten bezinken en nu gaat het al een stuk beter met mijn vrouw en kinderen."

Zahavi zegt ontzettend trots op zijn vrouw en kinderen te zijn. "Ik heb echt geluk met zo'n familie", aldus de aanvaller. "Ze reizen met mij de hele wereld over. Het is een grote opoffering."