Australische politie waarschuwt voor nep-ontvoeringen van Chinese studenten

De Australische politie waarschuwt universiteiten in het land voor 'virtuele kidnapping', een vorm van fraude die lijkt te zijn gericht op Chinese studenten. Studenten worden gedwongen te doen alsof ze ontvoerd zijn, om zo geld af te troggelen van familie in China.

"Hoewel deze telefoontjes willekeurig overkomen, lijken de oplichters zich te richten op kwetsbare leden van de Chinees-Australische gemeenschap", zegt het hoofd van de recherche in Sydney.

Acht studenten zijn dit jaar al het doelwit geworden van dit soort praktijken, waarbij bijna drie miljoen euro zou zijn buitgemaakt. In een geval betaalde een vader meer dan een miljoen euro aan criminelen om zijn 22-jarige dochter 'vrij te krijgen'.

Betrokken bij een misdaad

'Virtual kidnapping' is een vorm van oplichting waarbij criminelen naar willekeurige nummers bellen. Ze spreken de mensen meestal aan in het Mandarijn, om zo te controleren of ze inderdaad een potentieel slachtoffer van Chinese afkomst te pakken hebben.

De oplichters doen zich voor als een Chinese functionaris en proberen de slachtoffers ervan te overtuigen dat ze betrokken zijn bij een misdaad in China. Om te voorkomen dat het slachtoffer wordt opgepakt, moet er zo snel mogelijk geld worden overgemaakt.

Sommige oplichters gaan nog een stapje verder en willen dat het slachtoffer een ontvoering in scene zet. Slachtoffers moeten foto- of video-opnames maken van zichzelf waarop te zien is dat hij of zij vastgebonden en geblinddoekt is. De beelden sturen criminelen naar familie in het buitenland, die losgeld moet betalen als ze hun zoon of dochter levend terug willen zien.

Kwetsbare groep

Gemiddeld studeren er elk jaar in Australië zo'n 200.000 Chinese studenten. "Internationale studenten zijn een kwetsbare groep. Ze bevinden zich in een onbekende omgeving, zonder familie en vrienden", zegt een politiecommissaris.

Een hoofddocent criminologie zegt tegen CNN dat de Chinese cultuur ook een rol speelt. "Chinese studenten volgen de autoriteiten en geloven vaak dat de regering altijd het juiste doet."