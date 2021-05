Pijn en verslagenheid bij VVV na degradatie: 'Dit is het ergste gevoel'

"Dit is het ergste gevoel", zoekt aanvoerder Danny Post naar zijn woorden. "Iedereen is verslagen. Je moet hier voor je stunt gaan en je weet dat de kans bestaat dat de concurrentie wint. Het doet pijn, maar de beslissing over onze degradatie was niet vandaag."

"En dat komt hard aan", is trainer Jos Luhukay duidelijk. "We hadden toch de verwachting dat we misschien nog boven de streep konden uitkomen. Het doet gewoon pijn dat het doek is gevallen."

Winnen in de Johan Cruijff Arena van Ajax is op voorhand een lastige opgave. "Toch wisten we dat we een resultaat moesten halen en het liefst drie punten, natuurlijk. Maar het is een hels karwei om zomaar over Ajax heen te lopen. Het was vandaag gewoon niet mogelijk", is Luhukay eerlijk.

Even leek de wedstrijd de kant van VVV op te vallen. Ajacied Kenneth Taylor kreeg vroeg in de tweede helft een rode kaart. Topscorer Giakoumakis maakte vervolgens halverwege de tweede helft de 2-1.

Luhukay: "We hebben vervolgens alles geprobeerd om die gelijkmaker te maken, maar dan krijg je toch direct de 3-1 tegen. Dan krijg je een klap en kan je de wedstrijd niet meer ombuigen."

'Niet zo ver laten komen'

VVV waande zich eind januari al zo goed als veilig. Post: "We hebben daarna te makkelijk gezegd dat we bepaalde wedstrijden wel konden verliezen. De laatste jaren hebben we daarin wel punten gesprokkeld. Je moet het gewoon niet zo ver laten komen. Over het hele seizoen hebben we het niet verdiend."

Luhukay werd halverwege maart aangesteld als opvolger van de ontslagen Hans de Koning. Hoewel hij VVV niet voor degradatie kon behoeden, zal hij ook volgend jaar 'gewoon' op de bank zitten in Venlo.

"Ik wil de club niet verlaten. We moeten in de eerste divisie het vizier naar boven te richten. Nu hebben we het hele seizoen onderaan gestaan, volgend jaar hopen we bovenin mee te doen."