Duitse politie doorzoekt tuin in Hannover in zaak-Maddie McCann

Madeleine McCann - EPA

De Duitse politie doorzoekt een tuin in de stad Hannover in de zaak-Madeleine McCann. Agenten begonnen vanochtend met het onderzoek, meldt de krant Hannoversche Allgemeine, en er zou ook een graafmachine zijn ingezet. Het is niet duidelijk of er aanwijzingen zijn dat het lichaam van de verdwenen Britse peuter in de tuin begraven ligt, of dat de politie op zoek is naar andere sporen. Ook is niet bekendgemaakt van wie de tuin is. Een 43-jarige Duitser wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van 'Maddie'. Die man, Christian B., heeft een tijdje in de buurt van Hannover gewoond. Het gebied waar gezocht wordt, is afgeschermd:

Politie doorzoekt met honden en graafmachines volkstuin bij Hannover - NOS

De verdachte is een veroordeelde zedendelinquent. Hij heeft meerdere celstraffen uitgezeten wegens seksueel misbruik van minderjarigen en zit vast in een Duitse gevangenis voor een ander misdrijf. Verdachte reisde door Portugal Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 uit de vakantiewoning van haar ouders in het Portugese Praia da Luz. Haar vader en moeder waren op dat moment met vrienden een stukje verderop aan het eten. Ze controleerden tussendoor of alles goed was hun kinderen, maar rond 22.00 uur bleek Madeleine niet meer in haar bed te liggen. Bekijk hier een terugblik:

Terugblik: de verdwijning van Madeleine McCann (2007) - NOS