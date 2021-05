Bloemendaal deelt eerste tik uit aan Kampong in hockeyfinale

Kampong-speler Jip Janssen vertelt over de bal op zijn oog in een eerdere wedstrijd met Bloemendaal:

Kort voor het eind van het eerste kwart had Jasper Luijkx de gelijkmaker op zijn stick, maar zijn schot van dichtbij werd knap gekeerd door Bloemendaal-keeper Maurits Visser. Die moest wel passen bij de tweede strafcorner van de thuisploeg, benut door uitgerekend Jip Janssen. De Kampong-specialist kreeg een kleine maand geleden een bal hard tegen zijn hoofd en vreesde even voor blijvende schade aan zijn linkeroog.

Bloemendaal heeft een eerste tik uitgedeeld in de finale van de play-offs om de landstitel bij de hockeymannen. In Utrecht werd de eerste confrontatie met Kampong via shoot-outs gewonnen nadat er na de reguliere speeltijd 2-2 op het scorebord stond.

Titelhouder Bloemendaal hield de druk er goed op en kwam ook geregeld dreigend door. Zo bood Jorrit Croon na een rush over links Jasper Brinkman een fraaie kans, maar die miste de bal die alleen nog maar een zetje nodig had. Acht minuten voor tijd kwam de 2-2 er alsnog dankzij Van Doren uit een strafcorner.

Bij het scheiden van de markt - de officiële speeltijd was reeds verstreken - mocht Bloemendaal op de valreep nog een strafcorner nemen. Tim Swaen tilde de bal echter over het doel en dus moesten shoot-outs de beslissing gaan brengen.

Een tweede tegenvaller kreeg Kampong te verwerken toen Sander de Wijn tegen een gele kaart aanliep. Dat betekende niet alleen dat hij voor vijf minuten naar de kant moest, maar omdat het zijn derde van het seizoen is ook dat hij voor de return van zaterdag geschorst is.

Nadat de serie shoot-outs in 3-3 was geëindigd, herhaalde Romijn zijn kunststukje door ook Croon van scoren te houden en zijn team op matchpoint te zetten. Die was echter niet besteed aan Jonas de Geus. Nadat Brinkman de gasten op voorspong had gezet, werd het doelpunt van Kellerman afgekeurd omdat hij de bal met de bolle kant had geslagen en mocht Bloemendaal gaan feestvieren.

Zaterdag volgt om 16.00 uur in Bloemendaal de tweede wedstrijd in de best-of-3-finale.