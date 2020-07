Zelfportret Rembrandt in 'zondagse pak' geveild in Londen

Een van de weinige werken van Rembrandt die nog in particulier bezit zijn, wordt om 18.00 uur Nederlandse tijd geveild bij veilinghuis Sotheby's in Londen. "Een heel bijzonder zelfportret, omdat het heel klein is en Rembrandt zijn zondagse pak draagt", zegt Epco Runia, hoofd collectie van Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam.

Normaal gesproken staat de grootmeester afgebeeld in fantasiekleren of in zijn schilderskloffie. "Maar hier draagt hij een zwart formeel pak, met de bekende witte kraag."

Het portret is gemaakt in 1632, toen Rembrandt net in Amsterdam was gaan wonen. Sotheby's verwacht het zelfportret te veilen voor een bedrag tussen de 12 en 16 miljoen Britse pond (13,2 tot 17,6 miljoen euro).

Er zijn maar weinig andere portretten waarop de schilder zijn nette kleren draagt. Hij presenteert zichzelf als een geslaagd burger. Het verhaal gaat dat Rembrandt dit portret gemaakt heeft voor Saskia, zijn latere vrouw.

Runia: "Hier is overigens geen enkel bewijs voor, maar het is een mooi verhaal. Hij zou zichzelf op deze manier geschilderd hebben om de welgestelde familie van Saskia in Friesland te overtuigen van zijn goede positie. Zo presenteerde hij zich als een goede partij voor Saskia, die hij in die periode ontmoette in Amsterdam."