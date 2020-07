De uitzending van 28 juli

Ansichtkaart leidde naar Van Goghs laatste schilderplek

De plek waar Vincent van Gogh zijn allerlaatste schilderij Boomwortels maakte is na 130 jaar ontdekt. De locatie is vanochtend onthuld in het Franse dorpje Auvers-sur-Oise. Ook is er een verloren gewaand radio-interview teruggevonden met een meisje dat model voor hem stond.

Wouter van der Veen, wetenschappelijk directeur van het Institut Van Gogh, is de man achter de twee ontdekkingen. Nieuwsuur reisde vorige maand naar Frankrijk om met hem te spreken.