Feyenoord kan plek vier vergeten na gelijkspel bij Heracles

De eerste helft in Almelo was niet best. Heracles loste via Delano Burgzorg een schot, maar Justin Bijlow toonde, een dag voor de voorlopige EK-selectie, zijn goede vorm met een prachtredding. Aan de andere belandde een slap schot van Nicolai Jørgensen in de handen van Janis Blaswich en miste ook de van een schorsing teruggekeerde Steven Berghuis.

Feyenoord is na een teleurstellend seizoen veroordeeld tot het spelen van de Europese play-offs. De ploeg van Dick Advocaat speelde in de voorlaatste speelronde van de eredivisie met 1-1 gelijk bij Heracles Almelo. Daarmee is het gat met nummer vier Vitesse vijf punten en eindigt Feyenoord als vijfde.

Feyenoord was onzichtbaar in de tweede helft, maar kwam in de 64ste minuut wel op voorsprong. Het schot van Orkun Kökçü ging recht door het midden, maar toch was Heracles-doelman Blaswich verrast. Heracles kwam lot weer op gelijkte hoogte. Invaller Sinan Bakis, de vervanger van Vloet, benutte de strafschop die was gegeven na een overtreding van Eric Botteghin op Ismail Azzaoui.

Slechtste klassering sinds 2010/2011

In de slotfase kreeg Feyenoord nog enkele mogelijkheden. Het bleef echter 1-1. Met de vijfde plaats, die al zeker is met vier punten verschil met nummer zes FC Utrecht, staat Feyenoord op de laagste klassering sinds het seizoen 2010/2011, toen de Rotterdammers onder coach Mario Been tiende werden. Daarna eindigde Feyenoord steevast in de top-4.

Heracles blijft als nummer negen, met evenveel punten als nummer acht Sparta, volop in de race om de Europese play-offs. De vraag is alleen of smaakmaker Vloet er zondag bij is tegen AZ.