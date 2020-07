Drie miljard dieren dood of opgejaagd door Australische bosbranden

Bijna drie miljard dieren zijn omgekomen of opgejaagd door de bosbranden in Australië, schatten tien wetenschappers van Australische universiteiten in een conceptrapport.

Het gaat om 2,5 miljard reptielen, 143 miljoen zoogdieren, 180 miljoen vogels en 51 miljoen kikkers.

Het is "een van de ergste rampen voor wilde dieren in de moderne geschiedenis", zegt het Wereldnatuurfonds (WWF) dat het rapport liet opstellen. Het moet komende maand nog afgemaakt worden, maar het Wereldnatuurfonds verwacht dat het aantal van bijna drie miljard niet wordt aangepast.

De wetenschappers kunnen niet zeggen hoeveel dieren daarvan zijn omgekomen. Maar onderzoeker Chris Dickman van de universiteit van Sydney zegt over de mogelijkheden voor dieren die uit de vlammen hebben weten te ontsnappen: "Die waren waarschijnlijk niet geweldig." Er was een gebrek aan voedsel en schuilplaatsen of ze werden gedwongen om zich naar plekken te verplaatsen die al bezet waren.

Schildpadden

Omdat niet alle data beschikbaar waren, zijn groepen dieren zoals ongewervelden, vissen en schildpadden niet meegerekend.

In januari kwamen Dickman en collega's al met een schatting van meer dan een miljard dieren die de branden niet zouden overleven, maar dat ging nog alleen om de staten New South Wales en Victoria.

Het huidige onderzochte gebied is een kleine 12 miljoen hectare groot. Het gaat om de periode van september vorig jaar tot februari dit jaar. De ramingen zijn gebaseerd op tellingen en schattingen van aantallen dieren voor de ramp.