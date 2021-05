Ondanks doelpuntloos gelijkspel tegen Utrecht ligt Sparta nog op koers voor play-offs

Sparta ligt ondanks de 0-0 thuis tegen FC Utrecht nog altijd op koers om zich als nummer acht van de eredivisie voor de play-offs om Europees voetbal te plaatsen.

De Rotterdammers begon sterk aan het duel. Na tien minuten was het via Abdou Harroui dichtbij het openingsdoelpunt. De middenvelder knalt op aangeven van Lennart Thy de bal hard op de lat.

In een allerminst aantrekkelijke wedstrijd nam Utrecht na een half uur wat meer het heft in handen. Via Eljero Elia en Willem Janssen kregen de bezoekers de grootste kansen.

Meeste gevaar van Utrecht

Na rust zorgde Utrecht voor het meeste gevaar. Zo zetten Gyrano Kerk en Moussa Sylla doelman Maduka Okoye aan het werk, zag Django Warmerdam een schot over gaan en kopte Adrián Dalmau naast.

Sparta rook in de extra tijd nog aan de 1-0 toen een volley van Thy over ging.

Sparta bezet nu de achtste plaats in de eredivisie, met evenveel punten als nummer negen Heracles. Zondag spelen de Rotterdammers de uitwedstrijd tegen Heerenveen.