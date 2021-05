Doek valt voor VVV na nederlaag tegen tien Ajacieden en winst concurrenten

Na vier seizoenen op het hoogste niveau is VVV-Venlo gedegradeerd uit de eredivisie. De Limburgers verloren op bezoek bij Ajax met 3-1 en zagen concurrenten Willem II en FC Emmen winnen. Hierdoor kan VVV degradatie niet meer afwenden.

Ajax begon met onder andere Perr Schuurs, Jurgen Ekkelenkamp, Mohammed Kudus en Oussama Idrissi in de basis. Sterkhouders Ryan Gravenberch en Dusan Tadic begonnen op de bank. Zij zagen de bezoekers een erehaag vormen voor de landskampioen, die eerder dit seizoen met een recordzege van 13-0 won in Venlo.

Kansen

Veel was er niet te merken van de wisselingen bij de Amsterdammers. VVV zag Ajax gelijk veel kansen creëren via onder andere Kudus, David Neres en Sébastian Haller. Nog binnen tien minuten was het dan ook al raak. Na een even vlotte als mooie combinatie door de verdediging van VVV kon Ajax-linksback Devyne Rensch binnentikken.

Ajax nam vervolgens behoorlijk wat gas terug, waar VVV niet van wist de profiteren. De ploeg van Jos Luhukay wist zich amper voor het doel voor Maarten Stekelenburg te melden.