Na dertien seizoenen degradeert ADO Den Haag, Willem II houdt hoop

ADO-spelers Milan van Ewijk en Tomislav Gomelt treuren om de degradatie - ANP

Na dertien seizoenen in de eredivisie is ADO Den Haag gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. De club ging donderdag in eigen huis hard onderuit tegen Willem II: 1-4. De Tilburgse ploeg blijft dankzij die zege vijftiende, maar is nog niet veilig van het ontlopen van de play-offs. Omdat FC Emmen op eigen veld met 3-1 won van sc Heerenveen, kan ADO degradatie niet meer ontlopen. Datzelfde geldt voor VVV-Venlo. Emmen en Willem II proberen de zestiende plek, die nacompetitie betekent, op de laatste speeldag (zondag) nog te ontlopen.

De degradatie van ADO volgt na twee zware seizoenen. Vorige jaargang stond de club zeventiende toen de competitie werd stilgezet, maar in het extra seizoen eredivisie stond ADO, dat dit seizoen 37 spelers gebruikte en in de winterstop flink investeerde in ervaren krachten, nooit hoger dan de veertiende plaats. Ook het ontslag van trainer Aleksandar Rankovic begin november, de zaak rondom de overname en de vijftien wedstrijden zonder overwinning op rij in 2021 werkten niet mee. Maar de laatste twee duels boekte ADO plotseling twee zeges, waardoor de hoop en het vertrouwen in Den Haag groeiden. Knotsgekke openingsfase Tegen Willem II was daar echter weinig van te zien. De bezoekers waren scherper, feller en doeltreffender. Na een knotsgekke openingsfase - de kansen volgden elkaar in rap tempo op en een afstandsschot van ADO-speler John Goossens spatte uiteen op de paal - kwam Willem II op voorsprong via Vangelis Pavlidis. De Griekse spits verzilverde op vernuftige wijze met zijn hak een indraaiende voorzet van Mike Trésor.

Willem II-speler Vangelis Pavlidis (links) scoort twee keer in het belangrijke duel met ADO Den Haag - ANP

Het doek leek al na twintig minuten te vallen voor ADO, omdat in Drenthe Emmen op 1-0 kwam en in Den Haag opnieuw de tandem Trésor-Pavlidis trefzeker was. Maar arbiter Jochem Kamphuis floot de aanval af vanwege het vlagsignaal voor buitenspel van de grensrechter. De ADO-spelers leken om die reden te stoppen met lopen. De VAR had lang nodig om de geldigheid van het doelpunt te bepalen en oordeelde in het nadeel van Den Haag; volgens hem stond Trésor geen buitenspel. ADO mist levensgrote kans Na dat cruciale moment in de wedstrijd volgde nóg zo'n situatie, maar dan aan de andere kant van het veld. ADO kreeg een strafschop, nadat Kamphuis door de videoscheidsrechter naar de monitor was gestuurd. Oordeel: overtreding van Sven van Beek op Jonas Arweiler. Maar - misschien wel tekenend voor het seizoen van ADO - Abdenasser El Khayati miste vanaf elf meter; zijn inzet in de rechterhoek werd gepakt door Willem II-goalie Arijanet Muric. "Al met al een verschrikkelijke dag", vertelt ADO-speler Gianni Zuiverloon. Bekijk ook de reactie van trainer Ruud Brood.

Nagenoeg in de tegenaanval deelde Willem II de genadeklap uit. Na een pass door het centrum lag er veel ruimte voor Pavlidis, die na zijn twee eerdere goals nu Kwasi Wriedt in staat stelde oog-in-oog met ADO-doelman Martin Fraisl af te ronden: 0-3. Brood grijpt in In een poging om net als in 2014 en 2017 degradatie te ontlopen, wisselde ADO-trainer Ruud Brood, aangesteld als opvolger van Rankovic om de weg omhoog te vinden, in de rust maar liefst drie spelers: de ervaren krachten Youness Mokhtar, Marko Vejinovic en Michiel Kramer voor de jongere spelers Bobby Adekanye, Kees de Boer en Jonas Arweiler. Op dat moment werd het onrustig rondom het stadion in Den Haag, waar supporters van de club naartoe gingen. Op het veld leek ADO lang niet bij machte het Willem II lastig te maken, tot ruim twintig minuten voor tijd invaller Kramer vanuit een lastige hoek knap raak schoot: 1-3. Maar het sprankje hoop bij ADO werd vrijwel direct de grond in geboord door Willem II-speler Ché Nunnely. De buitenspeler kopte een voorzet van Wriedt binnen, waardoor het verschil weer op drie goals kwam.

De degradatiestrijd in één beeld - Pro Shots