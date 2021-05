Vreugde en dankbaarheid bij Go Ahead: 'Petje af voor Helmond Sport'

Go Ahead-doelman Gorter is beetje schor na promotie: 'Stiekem geloof gehad' - NOS

Na de bloedstollende ontknoping van de eerste divisie op vrijdag bevond Go Ahead Eagles zich opeens voor de eerste keer dit seizoen op de tweede plaats. De club uit Deventer keert daarmee voor het eerst sinds 2017 terug in de eredivisie. Dat werd logischerwijs groots gevierd in Deventer.

"We waren ver weg, maar stiekem heb ik in mijn stoutste dromen wel geloof gehad", zegt de 20-jarige doelman Jay Gorter met schorre stem.