Schoonspringster Van Duijn als tweede naar torenfinale bij EK

Schoonspringster Celine van Duijn is op de EK in Boedapest doorgedrongen tot de torenfinale. In de kwalificatie werd de Europees kampioene van 2018 tweede met 289,60 punten. Titelhoudster Sofija Lyskoen, die Duijn twee jaar geleden naar het zilver verwees, kreeg 7,65 punten meer.

Guurtje Praasterink eindigde net niet bij de beste twaalf, die vanavond in de finale aantreden. De 18-jarige debutante scoorde 251,55 punten en dat was 2,25 te weinig voor een plaats in de eindstrijd.

Van Duijn sprong vijfmaal constant. De scores van de 28-jarige Amersfoortse lagen tussen de 52,50 en 67,20 punten. Lyskoen scoorde veelal iets hoger, maar de Oekraïense had met 41,60 ook een behoorlijke misser in huis.