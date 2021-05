Champions League-finale in Porto in plaats van Istanbul

De finale van de Champions League op zaterdag 29 mei zal niet gespeeld gaan worden in Istanbul, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar in het Estádio do Dragao in Porto. Dat is bekendgemaakt door de Europese voetbalbond UEFA.

De verandering van locatie voor de eindstrijd tussen Manchester City en Chelsea heeft alles te maken met de coronapandemie. Voor Engelse fans is het vanwege de coronaregels niet mogelijk om naar Turkije te reizen. Portugal daarentegen is geen probleem.

Geen Wembley

Ook het Londense Wembley was een optie, maar de UEFA kon geen overeenstemming bereiken met de Britse regering over de aanwezigheid van officials, sponsors en genodigden vanuit het buitenland.

Vorig seizoen werd vanwege de coronacrisis de Champions League vanaf de kwartfinales in zijn geheel in Lissabon afgewerkt, inclusief de eindstrijd die ook in 2020 aan Istanbul was toewezen. Omdat de Portugese hoofdstad de vorige finale al in huis had, is nu gekozen voor Porto waar in het stadion met een capaciteit van 50.000 toeschouwers per finalist 6.000 fans welkom zijn.