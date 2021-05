Strijd om degradatie en tweede plek naar kookpunt op voorlaatste speeldag

Ineens leeft ADO Den Haag weer. Lange tijd leek degradatie onafwendbaar voor de club waar het al heel het seizoen op het veld en daarbuiten onrustig is. Maar met nog twee duels te gaan - vanmiddag en zondag - maakt ADO zich op voor de ultieme ontsnapping. "In de eindfase gebeuren altijd gekke dingen", klinkt het in Den Haag.

"We zijn aangesloten bij de rest, terwijl niemand daar rekening mee had gehouden", stelt trainer Ruud Brood aan de vooravond van de apotheose. "De clubs boven ons keken naar elkaar en nu komt ADO daar plots bij. Het zou mooi zijn als we er ook nog tussen zien te komen."

