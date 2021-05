VVD en D66 ongerust over asielverlening Afghaanse tolken

VVD en D66 in de Tweede Kamer zijn niet gerustgesteld over de opvang in Nederland van Afghaanse tolken. De partijen vinden dat er meer moet worden gedaan om alle tolken die voor Nederland in Afghanistan hebben gewerkt en die gevaar lopen, zo snel mogelijk naar hier te halen.

De demissionaire ministers Bijleveld van Defensie en Blok van Buitenlandse Zaken hebben de Kamer laten weten dat zij bezig zijn met de opvang van Afghaanse tolken. Inmiddels zijn ruim 60 mensen met hun gezin overgekomen om een asielprocedure te doorlopen.

Maar de ministers zeggen ook dat eerst moet worden vastgesteld of de tolken aan alle voorwaarden voldoen. Zo moet worden gecontroleerd of ze zijn wie ze zeggen dat ze zijn en moet worden aangetoond dat ze daadwerkelijk als tolk hebben gewerkt. Dat is op de ambassade vaak niet duidelijk, bijvoorbeeld omdat de asielzoekers geen documenten overleggen.

Identiteit

VVD-Kamerlid Van Wijngaarden: "Ik begrijp dat het moeilijk is om de identiteit van de tolken vast te stellen. Maar als ze geen documenten hebben, kan toch ook bijvoorbeeld aan militairen gevraagd worden of dit de tolken zijn met wie ze gewerkt hebben. Dit is een noodsituatie."

Zijn D66-collega Belhaj wijst erop dat er grote spoed geboden is, omdat de internationale troepenmacht Afghanistan dezer dagen verlaat en de tolken dus groot gevaar lopen.

Door de aftocht van militairen van de NAVO-missie Resolute Support kan de tolken minder bescherming worden geboden en lopen zij het risico op vergeldingsacties van de Taliban.