Heel eventjes noorderlicht boven Nederland

In het noorden van Groningen en Friesland was vannacht het noorderlicht te zien. Het duurde niet lang, maar op foto's van het bijzondere natuurverschijnsel is duidelijk een groenige waas te zien. Als het komende nacht onbewolkt is, is het mogelijk weer even te bekijken.

Noorderlicht, ook wel poollicht, ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daarbij komen grote hoeveelheden geladen deeltjes in de ruimte. Door de aantrekkingskracht van de aarde worden die vooral naar de noordpool en de zuidpool getrokken.

De geladen deeltjes gaan met hoge snelheid door de atmosfeer en botsen op elkaar. Daarbij komt energie vrij, met als gevolg een kleurenpracht aan de hemel.

Laat in het jaar

De vorige keer dat het noorderlicht goed zichtbaar was in Nederland is vijf jaar geleden. Een deskundige zegt bij RTV Noord dat het best bijzonder is dat de kleurenpracht zich zo laat in het jaar voordoet. "De meeste kans op poollicht heb je in de winterperiode. Normaal is het vooral op de noorderbreedtes te zien, maar soms kun je het hier ook waarnemen", zegt ze.