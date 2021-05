KLM schrapt vluchten naar Israël vanwege raketdreiging

KLM vliegt voorlopig niet op Israël. Een vlucht vanaf Schiphol die eerder deze week werd uitgesteld vanwege het opgelaaide geweld in de regio is definitief geschrapt. Of de volgende vlucht aanstaande zondag wel kan doorgaan, wordt later bekeken.

Het belangrijkste vliegveld van het land, Ben Gurion bij Tel Aviv, ligt in het gebied dat door Palestijnen uit de Gazastrook wordt bestookt met raketten. Hoewel de luchthaven nog niet is geraakt, is het vliegverkeer al wel enkele keren uit voorzorg onderbroken.

Israël besloot daarop inkomende passagiersvluchten voorlopig om te leiden naar Eilat in het zuiden, meldt dagblad The Times of Israel. De lege vliegtuigen pikken vervolgens in Tel Aviv weer passagiers op voor hun buitenlandse bestemmingen. Dat vermindert de kans dat er reizigers door raketten worden geraakt. Vrachtverkeer mag nog wel op Tel Aviv vliegen.

Meer maatschappijen

KLM besloot daarop de vluchten helemaal te schrappen. De Nederlandse vliegtuigmaatschappij schaart zich daarmee bij verschillende internationale branchegenoten. Amerikaanse vervoerders als Delta, United en American Airlines annuleerden gisteren al hun vluchten,

British Airways, Virgin Atlantic en Iberia sloten zich daar vandaag bij aan. "De veiligheid van onze medewerkers en klanten is voor ons altijd topprioriteit", zegt een BA-woordvoerder, die nog niet kon zeggen hoelang er niet gevlogen zal worden.

El Al, de nationale luchtvaarmaatschappij van Israël, vliegt vooralsnog gewoon door. Wel mogen reizigers gratis hun geboekte tickets annuleren of omboeken naar een andere datum. Ook mogen passagiers gratis gebruik maken van de wifi aan boord om via WhatsApp contact te kunnen houden met familie.

Volgens het Israëlische leger zijn er tot nu toe 1600 raketten op het land afgeschoten, waardoor zeven mensen omkwamen. Bij acties van het leger in de Gazastrook zijn volgens de Palestijnse autoriteiten daar 67 mensen gesneuveld.