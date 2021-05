Van Rouwendaal wint ook de 10 kilometer openwaterzwemmen op EK

Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal heeft na haar Europese titel op de 5 kilometer ook die op de dubbele afstand geprolongeerd. Ze liet zich in het Hongaarse Lupameer in de slotfase bijna nog verrassen door Anna Olasz, maar klopte de Hongaarse in de eindsprint.

De 27-jarige Van Rouwendaal, die drie jaar geleden in Glasgow naast twee gouden medailles ook zilver op de 25 kilometer won, hield zich lang schuil in het uitdunnende peloton, maar plaatste aan het eind van de derde van vijf ronden een demarrage. Er was niemand die daar een antwoord op had.

Zij aan zij

Ze liep uit naar een voorsprong van ruim acht seconden maar bij het naderen van de finish werd de Baarnse, die vorig jaar haar Franse trainer Philippe Lucas inruilde voor de Duitser Bernd Berkhahn, toch weer door een aantal zwemsters bijgehaald.

Olasz wist zelfs naast haar komen, maar capituleerde in het 500 meter lange zij-aan-zij-gevecht toen Van Rouwendaal in het zicht van de haven nog een laatste versnelling in huis bleek te hebben.

De Hongaarse finishte op 0,3 seconde van de Nederlandse winnares, voor wie het na 2014 en 2018 haar derde gouden EK-medaille was op de tien kilometer, waarop ze de regerend olympisch kampioen is. De Italiaanse Rachele Bruni pakte op 2,4 seconden het brons.