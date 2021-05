Olympische sporters toch niet welkom in tientallen Japanse dorpen

Veertig Japanse dorpen die Olympische atleten zouden ontvangen, zien dat niet meer zitten. Ze maken zich zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in hun land en de druk op de zorg, schrijft de Japanse krant Nikkei.

In totaal hadden ruim vijfhonderd dorpen in Japan zich aangemeld om internationale sporters te verwelkomen, onder meer voor trainingskampen en culturele activiteiten. De Olympische Spelen zijn vorig jaar uitgesteld, maar staan nog steeds gepland voor 23 juli tot en met 8 augustus dit jaar.

De dorpen zijn het niet eens met de beslissing om ze midden in een pandemie door te laten gaan. Honderdduizenden mensen ondertekenden de online petitie die oproept af te zien van het sportevenement in Tokio.

Bang voor vierde golf

Ondanks de noodtoestand en de toenemende druk vanuit de Japanse bevolking, twijfelt de Japanse premier Yoshihide Suga niet. "We gaan er alles aan doen om in deze tijd van de coronapandemie het leven en de gezondheid van de mensen te beschermen en een veilig sportevenement te organiseren", zei de premier eergisteren in het parlement.

Ook het Internationaal Olympisch Comité heeft al meerdere keren laten weten dat de Spelen kunnen doorgaan. Er zijn talloze voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo mag er geen publiek uit het buitenland bij de Olympische en Paralympische Spelen zijn. Ook wil de Japanse overheid alle deelnemers dagelijks gaan testen.

De Japanse overheid en het organisatiecomité houden wel degelijk rekening met een vierde golf coronabesmettingen, zegt correspondent Kjeld Duits, want het risico is groot. "De Japanse ziekenhuizen konden de besmettingen eerder al amper aan. Daarnaast begint het vaccineren van de gemiddelde Japanner zeer waarschijnlijk pas in juni."