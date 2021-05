Mäder wint regenachtige zesde Giro-etappe • Valter pakt roze trui

Gino Mäder is de best geklasseerde renner in de kopgroep. De 24-jarige Zwitser van Bahrain - Victorious debuteert in de Giro en staat 36ste in het algemeen klassement, op 3.58 van leider Alessandro De Marchi. Met de voorsprong die de vluchters nu hebben (4.50 minuten), rijdt Mäder dus virtueel in het roze.