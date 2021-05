Synchroonzwemsters De Brouwer knap vijfde met technische oefening op EK

De synchroonzwemsters Bregje en Noortje de Brouwer zijn op de EK in Boedapest met hun technische oefening bij de duetten vijfde geworden. De zussen kregen van de jury 87,252 punten.

De 22-jarige Brabantse tweeling noteerde een dik persoonlijk record in de finale, die maandag na een technisch mankement aan de muziekinstallatie afgelast moest worden, en miste het podium op iets meer dan twee punten. Na afloop kon hun Spaanse coach Esther Jaumà haar tranen nauwelijks bedwingen. De Brouwers komen vrijdag om 09.00 uur opnieuw in actie in de finale van de vrije oefening.

Het goud was met 96,290 punten voor de Russinnen Svetlana Kolesnichenko en Svetlana Romasjina. Voor Romasjina was het bepaald niet haar eerste triomf. De 31-jarige Russin, die tussen alle successen door ook nog kans zag moeder te worden, is vijfvoudig olympisch kampioene, veroverde 21 wereldtitels en greep in de Hongaarse hoofdstad haar elfde gouden EK-medaille.