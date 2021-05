Scheuring in Forum: Kamerleden Van Haga, Smolders en Ephraim weg

Op Twitter schrijft Van Haga dat het besluit evengoed in goede harmonie met de FvD-fractie is genomen. Het oorspronkelijke programma van de partij blijft leidend, zegt hij.

Veel oudere leden stoorden zich aan de poster en stuurden daar mails over. "De drie senioren", zoals Van Haga de drie afsplitsers noemt, hebben zich dat aangetrokken. Zij vinden dat de poster en de verdediging van Baudet het moeilijk maakt om geloofwaardig te opereren in het debat over de coronacrisis.

Van Haga nam daar toen afstand van en laat nu aan de NOS weten dat de vergelijking ook een brug te ver was voor de Kamerleden Smolders en Ephraim. Van Haga: "Het was pijnlijk en onnodig. Thierry wil taboes doorbreken maar sommige zaken zijn niet voor niets taboe. Blijf daar van af."

Wybren van Haga splitst zich met twee andere Kamerleden af van Forum voor Democratie. Samen met Hans Smolders en Olaf Ephraim gaat hij als zelfstandige fractie in de Tweede Kamer door. Forum voor Democratie houdt hierdoor vijf zetels over.

Forum voor Democratie zegt op Twitter het vertrek van de drie Kamerleden te betreuren, maar wil blijven samenwerken. Gezamenlijk optrekken onder één naam zou "wat ons betreft altijd een betere keuze zijn geweest, in het belang van het land, onze leden en onze kiezers", schrijft de partij in een verklaring.

"We gaan als vrienden uit elkaar", zegt Van Haga. "Ik bewonder Thierry om zijn strijdlust. Het is intens verdrietig dat het zo gaat."

Bij de verkiezingen won Forum acht zetels. Van Haga stond tweede op de lijst. Hij kreeg 241.000 voorkeurstemmen, wat vooral werd toegeschreven aan zijn verzet tegen de coronamaatregelen.

Voor Van Haga zijn deze voorkeursstemmen geen reden geweest voor de afsplitsing. "Ik vond het juist een mooi gebaar dat Thierry mij zo prominent liet meedoen aan de campagnecaravaan." Van Haga blijft de verkiezingsuitslag zien als een gezamenlijk behaald resultaat.

Kiplekker

Juist over het naleven van de coronamaatregelen in de Kamer ontstond gisteren discussie tijdens het debat over de kabinetsformatie. Van Haga had Kamervoorzitter Bergkamp beloofd dat Baudet een verklaring zou afleggen over de geruchten dat hij een paar weken terug geveld was door het coronavirus.

Baudet begon echter aan zijn bijdrage alsof hij van die afspraak met Van Haga niets wist. Na overleg met de Kamervoorzitter verklaarde hij dat hij zich "kiplekker" voelde. Na afloop gaf hij D66-Kamerlid Paternotte een schouderklopje, die dat niet op prijs stelde. Ook dat moest Van Haga proberen te sussen door te zeggen dat Baudet het niet kwaad bedoelde.

Er zijn bij het presidium van de Tweede Kamer, waar Van Haga deel van uitmaakt, klachten binnengekomen van medewerkers van de Tweede Kamer over het niet naleven van de coronaregels door verschillende mensen van FvD. Die klachten worden op dit moment onderzocht.

De drie Kamerleden verwachten zich na de zomer te kunnen presenteren als nieuwe fractie. Onder welke naam zij dat zullen doen, is nog niet duidelijk.