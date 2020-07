Groot onderzoek marechaussee na derde miljoenenroof op Schiphol

Voor de derde keer in korte tijd is op een bedrijventerrein bij luchthaven Schiphol een miljoenenroof gepleegd. Een dief ging er met een lading iPhones ter waarde van een paar miljoen euro vandoor.

De diefstal was al in maart, maar is nu pas door de Koninklijke Marechaussee bekendgemaakt. De dief was volgens het AD een Poolse vrachtwagenchauffeur die vervalste vrachtbrieven bij zich had. Hij werd opgepakt, maar is inmiddels weer vrij. Hij is nog wel steeds verdachte.

De marechaussee houdt er rekening mee dat de dader(s), net als bij de twee eerdere grote ladingdiefstallen, hulp van binnenuit hebben gehad. "Bedrijven werpen allerlei barrières op. Het is zorgwekkend dat er dan betrokkenheid is van mensen uit het bedrijf, ook vanwege de integriteit van de luchthaven", zegt woordvoerder Robert van Kapel in het NOS Radio 1 Journaal.

Bij deze eerdere diefstallen bestond de buit uit een grote partij smartwatches en andere elektronica.

"Het is iets wat ons bezighoudt. Daarom hebben we er ook een groot rechercheteam op gezet", zegt Van Kapel.