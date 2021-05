Jumbo-Visma bevestigt: Dumoulin maakt rentree in wielerpeloton

Tom Dumoulin maakt zijn rentree in het wielerpeloton. Hij doet vanaf zondag 6 juni mee aan de Ronde van Zwitserland. De 30-jarige Dumoulin maakte in januari bekend voor onbepaalde tijd met wielrennen te stoppen om tijd voor zichzelf te nemen.

In januari liet Dumoulin weten tijd nodig te hebben om voor zichzelf de vraag te beantwoorden of hij nog wel profwielrenner wil zijn. "Dat is een vraag die al een paar maanden aan het opborrelen is", zei Dumoulin toen. "Maar ik krijg de tijd niet om die vraag te beantwoorden. Het leven van een profrenner gaat altijd maar door. Ik werd er gewoon langzaam ongelukkig van. Daarom ga ik er een tijd tussenuit."

Die tijd duurde tot nu toe vier maanden. Afgelopen maand was Dumoulin op uitnodiging van koersdirecteur Leo van Vliet als toeschouwer aanwezig bij de Amstel Gold Race. Een vlotte terugkeer in de wielerpeloton leek toen nog niet aan de orde.

