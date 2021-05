Qassam-raketten vs. Iron Dome: de luchtstrijd in Israël uitgelegd

In twee dagen tijd zijn er vanuit de Gazastrook rond de duizend raketten afgevuurd op Israël. Zo'n projectiel kost meestal een paar honderd dollar om te maken, en wordt vervolgens onderschept door een raket ter waarde van zo'n 50.000 dollar. Een asymmetrisch conflict, zo bestempelen experts de strijd tussen het Israëlische leger en Hamas-militanten. Israël is militair en technologisch superieur aan zijn tegenstander. Ook qua slachtoffers is er asymmetrie: de Palestijnen melden ruim zeker 65 doden, de Israëliërs zeven. Premier Netanyahu's belangrijkste verdediging tegen de honderden raketten is afweersysteem Iron Dome. "Dat is een zeer geavanceerd luchtverdedigingssysteem. Het is door Israëli's zelf ontworpen en gemaakt, specifiek voor hun situatie", zegt luitenant-kolonel Patrick Bolder, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.

Quote Ze proberen Iron Dome te overbelasten door er heel veel goedkope projectielen op af te schieten. Wouter van der Wiel, onderzoeksbureau TNO

Het Iron Dome-systeem bestaat uit diverse radar- en detectie-eenheden, onbemande lanceerinstallaties en een mobiel bestuurscentrum. Zodra er een raket nadert, berekenen sensoren of het projectiel een gevaar vormt. 'Op goed geluk' Dat is geregeld niet het geval, omdat de zogenoemde Qassam-raketten van Hamas ongeleide, in elkaar geknutselde explosieven zijn. "Het zijn eigenlijk stalen buizen die op goed geluk worden gelanceerd", zegt Bolder. "Ze zijn vooral bedoeld om angst te zaaien." Zo'n tweehonderd van de duizend raketten kwamen volgens het Israëlische leger uiteindelijk in Gaza zelf terecht. Maar als een Qassam-raket bijvoorbeeld een huis in Israël dreigt te raken, schiet uit de lanceerinstallatie een raket (of soms meerdere) omhoog om die te onderscheppen. Zo zag dat eruit tijdens de beschietingen vanuit Gaza in de nacht van maandag op dinsdag:

Hamas vuurt raketten af, Israëlische luchtaanvallen op Gaza - NOS

De prijs van één zo'n 'tegenraket' wordt geschat op 20.000 tot 100.000 dollar. Fabrikant Rafael Advanced Defense Systems claimt dat Iron Dome ruim 90 procent van alle dreiging onklaar maakt. Maar het aantal tegenraketten is beperkt en dat wordt gezien als de achilleshiel van het systeem. "De militanten proberen Iron Dome te overbelasten door er heel veel goedkope projectielen op af te schieten", zegt Wouter van der Wiel. Hij is projectleider lucht- en raketverdediging bij onderzoeksbureau TNO. "In een zo'n launcher zitten twintig raketten en zodra die op zijn, sta je met lege handen." Luchtaanvallen met F-16's Ook luitenant-kolonel Bolder vermoedt dat dit de strategie is achter de vele honderden afgevuurde raketten. Daarom is het volgens hem belangrijk voor het Israëlische leger om aanvullende actie te ondernemen, om zo overbelasting van het afweersysteem te voorkomen. "Dat wordt een combinatie van inlichtingen inwinnen en vervolgens luchtaanvallen uitvoeren op lanceerinstallaties en commandoposten." De Israëlische krant Haaretz schrijft dat er inmiddels honderden luchtaanvallen zijn uitgevoerd op Hamas-doelwitten in de Gazastrook. Volgens Israël zijn daarbij enkele belangrijke Hamas-commandanten gedood. Onder meer met F-16-straaljagers werden gebouwen in het dichtbevolkte gebied verwoest:

Opnieuw flatgebouw in Gaza geraakt - NOS

In het pand uit de video zat een belangrijk commandocentrum van Hamas, stelt het Israëlische leger. Er zaten ook appartementen in, een aantal bedrijven en een tandartsenkliniek, schrijft persbureau AP. Een drone vuurde vijf waarschuwingsschoten om de mensen in het gebouw te waarschuwen voor het bombardement. Knock on the roof Zo'n knock on the roof is niets nieuws volgens Bolder. Het geeft de bewoners van een pand de kans om te vluchten. "Flatgebouwen worden soms gebruikt als dekmantel voor Hamas. Maar de gezinnen die er wonen hebben in wezen niets te maken met het conflict. Die krijgen vervolgens een x-aantal minuten om hun flat uit te gaan en alles wat ze achterlaten, raken ze kwijt." Dit overkwam de familie Saqallah:

Palestijnse familie terug naar verwoest huis na luchtaanval - NOS

Aan beide kanten zijn burgers getroffen door bombardementen of raketinslagen. In Gaza werd bijvoorbeeld een taxichauffeur met twee inzittenden geraakt en gedood door een Israëlische luchtaanval. En in de Israëlische stad Lod werden een 52-jarige man en zijn 16-jarige dochter in de achtertuin getroffen door een Qassam-raket. De man was een Arabische Israëliër. Ruim 300 Palestijnen zijn de afgelopen twee dagen gewond geraakt. 86 waren kind en 39 vrouw, meldt het ministerie van Gezondheid van Hamas. In Israël raakten tientallen mensen gewond. "Uiteindelijk zijn onschuldige burgers het slachtoffer, dat is altijd triest", sluit de luitenant-kolonel af.