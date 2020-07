Reisadvies Barcelona aangepast: 'Het vakantiegevoel is wel een beetje zoek'

Bang dat ook in andere delen van Spanje het reisadvies wordt aangepast, zijn ze niet. "Als dat zo is dan gaan we terug. Of we blijven daar, dat is ook niet zo'n probleem."

Verderop staan een moeder en dochter met een mondkapje op te wachten. Ze hebben overwogen om hun reis te annuleren. "Maar we hoeven echt alleen maar op het vliegveld in Barcelona te zijn. Daar pakken we de auto naar Cambrils. We zouden een dagje Barcelona doen, maar dat doen we nu dus maar niet."

"Mijn vriendin woont er en ik heb haar vijf maanden niet gezien", zegt een man in de rij. "Reizen is nu een beetje raar, maar ik heb het goed overwogen. Ik ga naar de heuvels achter Barcelona, dus ik hoef helemaal niet in de stad te zijn."

'We zouden een dagje naar Barcelona gaan, maar dat doen we nu dus niet' - NOS

"Voor veel mensen is het onbezorgde vakantiegevoel wel een beetje zoek", zegt journalist Carlijn Teeven die in Barcelona woont en werkt. "Mensen zijn nu vooral bezig met: hoe kom ik thuis en welke rechten heb ik betreft annuleren."

Nederlanders die al in Barcelona op vakantie zijn of in de stad wonen, vragen zich af wat ze gaan doen. Reizigers die terugkomen in Nederland wordt dringend geadviseerd om na terugkomst veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Er is te veel onzekerheid. Wat als de grenzen dicht gaan of er een nieuwe lockdown komt?

En dat ziet ook Annabeth Vis, die in Barcelona woont en werkt als gids. Ze verhuurt fietsen aan met name Nederlandse en Vlaamse toeristen en zet vraagtekens bij het aangepaste reisadvies. "De coronauitbraak is in de randgemeenten van Barcelona. Ik woon in het centrum van de stad en hier is eigenlijk niet zoveel aan de hand. We zitten niet binnen, we leven gewoon ons leven. Op straat draagt iedereen mondkapjes."

Vis vermoedt dat de meeste Nederlandse toeristen die nu nog in de stad zijn, snel naar huis willen reizen. "Er is te veel onzekerheid. Wat als de grenzen met Frankrijk dichtgaan of er vluchten worden geschrapt? Of als er een nieuwe lockdown komt? Bijna iedereen wil wel gewoon naar huis kunnen."

Ook voor toeristen elders in Catalonië heeft het reisadvies gevolgen, denkt Vis. "Als je ergens aan de kust verblijft zou ik me niet meteen zorgen maken. Persoonlijk zou ik goed op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen in het reisadvies en er dan ook naar luisteren."