Sinds 'dag waarop alles klopte' weet Amsterdam dat het Den Bosch kan verslaan

Maar als er een club is die de formule gevonden heeft om het Den Bosch lastig te maken, is het Amsterdam wel. De tegenstander in de komende finalereeks won vijf van de laatste negen onderlinge duels. Drie keer werd het gelijk, slechts eenmaal won Den Bosch.

"Daar bouwen we nog steeds op voort", beaamt Marijn Veen. "Ik heb altijd wel geweten dat het kon, maar je krijgt natuurlijk extra veel vertrouwen als het eenmaal gelukt is om Den Bosch te verslaan en kampioen te worden."

Die goede reeks heeft Amsterdam ingezet in de lente van 2019. In iets meer dan een maand tijd won het drie keer van Den Bosch. Het leverde de Europa Cup en de zo vurig gewenste landstitel op. En meer nog dan dat: een mentale barrière werd doorbroken.

Veen: "Dat was veruit de mooiste wedstrijd die ik ooit bij Amsterdam heb gespeeld. Het was ook veruit onze beste wedstrijd. We speelden precies zoals we wilden. Alles klopte. Elke keer dat ik eraan terugdenk, word ik blij."

Ook aanvoerder Lauren Stam gaat in gedachten nog vaak terug naar die dag. "Ik heb het niet met veel wedstrijden, maar dat is er wel eentje die ik in mijn hoofd nog helemaal kan naspelen."

Geheim recept

"Amsterdam heeft het recept om ons te bestrijden", verzuchtte Ehren eind januari na een nederlaag tegen de regerend landskampioen. "Zij zijn de enigen die bij ons iets blootleggen waar wij het antwoord nog niet op hebben."

Wat dat recept om Den Bosch pijn te doen dan precies is, wilde Ehren niet prijsgeven. Volgens Stam speelt het tactische plan een rol. "Maar het zit 'm meer nog in dingen als de hele wedstrijd scherp zijn en heel snel handelen aan de bal."

En dan is er nog het belangrijkste ingrediënt van het geheime Amsterdamse recept. Daarover bestaat voor de aanvoerder geen twijfel: vertrouwen. En daaraan schort het niet bij Amsterdam sinds die dag waarop alles klopte.