Toeristen weer welkom in Griekenland • Vlaanderen schroeft vaccinatietempo op

De coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk moeten misschien langzamer worden afgebouwd, vanwege zorgen over de verspreiding van de Indiase coronamutatie. Dat zegt een lid van de Britse wetenschappelijke adviescommissie Sage, vergelijkbaar met het OMT in Nederland, tegen iNews. De Indiase variant is mogelijk besmettelijker dan de Britse variant die nu dominant is; de verspreiding ervan in het VK is de afgelopen week verdrievoudigd ten opzichte van de week ervoor.

Volgens het Britse openingsplan kunnen op 21 juni alle coronabeperkingen opgeheven worden, omdat op dat moment voldoende Britten volledig zullen zijn gevaccineerd. Die datum komt mogelijk te vroeg, vreest de anonieme Sage-wetenschapper.

Later vandaag komt de adviesgroep bijeen in een spoedzitting over de Indiase variant.