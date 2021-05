Wekdienst 13/5: Coronademonstratie in Den Bosch • Moslims vieren Suikerfeest

Het weer: eerst droog, later in het zuiden van het land kans op een paar buien, mogelijk met onweer. Er staat vrijwel geen wind en het wordt 16 tot 18 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Oost gaat in première. Het is de eerste speelfilm over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, eind jaren 40. Er is door de makers ook een lespakket ontwikkeld dat naast de film te gebruiken is op scholen.

In Den Bosch vindt een demonstratie plaats tegen het coronabeleid van het demissionaire kabinet. Volgens de gemeente Den Bosch is het nog onduidelijk hoeveel mensen op de manifestatie afkomen.

En moslims vieren het einde van de ramadan met het Suikerfeest. Vanwege corona wordt het sober gevierd.

Wat heb je gemist?

Het was opnieuw een onrustige avond en nacht in Israël en de Palestijnse gebieden. Over en weer werden raketten afgevuurd. Volgens het Israëlische leger heeft Hamas in drie dagen tijd 1500 projectielen afgevuurd. De meeste zijn onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer.

Volgens de minister van Volksgezondheid van Gaza zijn bij de Israëlische luchtaanvallen afgelopen dagen zeker 65 mensen gedood, onder wie zestien kinderen. In Israël zijn zeven mensen omgekomen.

Ander nieuws uit de nacht:

Ongeregeldheden in Doetinchem na mislopen promotie De Graafschap: de meeste fans dropen na de wedstrijd af, maar sommigen gooiden met knalvuurwerk en richtten vernielingen aan. De ME moest ingrijpen.

'Veelvoorkomende bijwerkingen vaker gerapporteerd bij combineren vaccins': de wens bestaat om verschillende vaccins te gebruiken voor de eerste en tweede prik, om de logistiek van vaccinatieprogramma's makkelijker te maken. Verwacht wordt dat de Gezondheidsraad eind mei met een advies komt over het combineren van vaccins.

Formatie nieuw kabinet kan nieuwe fase in, gemakkelijk wordt het niet: een meerderheid staat open om verder te praten over de vorming van een nieuw kabinet. De nieuwe informateur Mariëtte Hamer gaat kijken welke partijen over welke thema's op één lijn kunnen komen.

En dan nog even dit:

Je kan voorlopig geen Tesla meer afrekenen met bitcoin, is te lezen bij onder andere The Guardian. Volgens topman Elon Musk is het bedrijf bezorgd over de hoge milieu-impact van de cryptomunt. Achter bitcoin zit een complexe wiskundige formule waar wereldwijd speciale computersystemen mee bezig zijn. Dat kost heel veel energie.

Musk is lovend over verschillende cryptomunten, maar zegt pas weer bitcoin toe te laten als er meer duurzame energie wordt gebruikt. De koers van de munt daalde na zijn uitspraak direct met zo'n 15 procent, maar is inmiddels weer iets opgekrabbeld.