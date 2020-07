Oud-premier Maleisië krijgt 12 jaar cel voor corruptie

Oud-premier Najib van Maleisië is veroordeeld tot twaalf jaar cel. Hij is schuldig aan corruptie, zegt het hooggerechtshof. Dat heeft de zeven aanklachten tegen hem bewezen verklaard. Najib had al aangekondigd dat hij bij een veroordeling in beroep gaat. Hij staat ook nog terecht in verschillende andere zaken en moet zich verdedigen tegen in totaal 42 beschuldigingen.

De omvangrijke corruptie speelde bij het staatsfonds 1Malaysia Development Berhad en draaide om miljarden euro's. Razak Najib heeft zelf honderden miljoenen in eigen zak gestoken. In appartementen van hem werden tassen vol contant geld gevonden. Met het geld werden onder meer onroerend goed en kunstwerken gekocht van onder meer Picasso en Monet.

Ook de stiefzoon van Najib was betrokken: hij is filmproducent en heeft geld uit het fonds geïnvesteerd in de film The Wolf of Wall Street van Martin Scorsese, over een frauduleuze beurshandelaar.

"Na alle bewijzen in dit proces te hebben overwogen, kom ik tot de conclusie dat de aanklager zijn zaak met succes heeft weten hard te maken", zei een rechter van het hof in Kuala Lumpur.

'Zaak is politiek gemotiveerd'

Najib heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Volgens hem is hij erin geluisd door bankiers en is de zaak politiek gemotiveerd.

Nadat de corruptie aan het licht was gekomen, verloor de coalitie van Najibin 2018 de verkiezingen. Maar zijn partij is een paar maanden geleden als onderdeel van een andere coalitie weer aan de macht gekomen. Critici vreesden dat er daardoor geen sprake meer kon zijn van een eerlijk proces tegen de oud-premier.