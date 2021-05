'Veelvoorkomende bijwerkingen vaker gerapporteerd bij combineren vaccins'

Het combineren van de vaccins van AstraZeneca en Pfizer kan ervoor zorgen dat mensen na de tweede prik vaker bijwerkingen ervaren zoals vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van Brits onderzoek dat in The Lancet is verschenen.

461 deelnemers kregen twee vaccins met vier weken tussentijd. Het lot bepaalde wie twee keer Pfizer kreeg, wie twee keer AstraZeneca ontving en wie eerst met Pfizer werd geprikt en daarna met AstraZeneca of andersom.

Deelnemers die twee verschillende vaccins ontvingen, rapporteerden na hun tweede prik meer bijwerkingen zoals vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn dan mensen die twee keer hetzelfde vaccin kregen. Hoofdonderzoeker Matthew Snape zegt dat er geen veiligheidsrisico's zijn opgetreden.

Te vroeg

"Dit is een goed opgezet en belangrijk onderzoek, maar het is nog te vroeg om te zeggen of coronavaccins combineren een goed idee is", reageert hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede van de Rijksuniversiteit Groningen. "We weten nu dat gewone bijwerkingen vaker optreden als je deze vaccins mixt, maar het onderzoek loopt nog en we moeten nog zien of het combineren van vaccins tot een sterkere immuunrespons leidt."

De wens om bij de eerste en de tweede prik verschillende vaccins te gebruiken bestaat al langer. Vaccins combineren kan de logistiek van vaccinatieprogramma's vereenvoudigen. Daarnaast speelt de zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin een rol. In Frankrijk raadde de adviesraad voor de Volksgezondheid begin april bijvoorbeeld aan om mensen onder de 55 die één prik van AstraZeneca hebben gehad bij de tweede prik een ander vaccin te geven.

Advies Gezondheidsraad

In Nederland wordt het AstraZeneca-vaccin nu alleen ingezet voor mensen boven de 60. Mensen onder de 60 die hun eerste prik met AstraZeneca al hebben gehad kunnen voor hun tweede prik wel gewoon AstraZeneca krijgen, stelde de Gezondheidsraad begin april.

Er ligt een adviesaanvraag bij de Gezondheidsraad over het combineren van vaccins. Op 2 maart vroeg demissionair minister De Jonge dat advies aan en gisteren schreef hij in zijn kamerbrief dat hij het eind mei verwacht.